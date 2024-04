Sequestro de ônibus: petroleiro baleado na Rodoviária do Rio já se alimenta sentado em poltrona

A- A+

Depois de 21 dias internado, o petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio já se alimenta sentado numa poltrona, interage com outras pessoas e boa evolução clínica, informou o Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, em boletim divulgado nesta terça-feira. Ele segue em estado estável, sendo continuamente monitorado na Unidade Semi Intensiva da unidade de saúde e passa por intensas sessões de fisioterapia.

Um parente que está acompanhando o petroleiro no hospital relatou que a família ainda está muito sensível com tudo o que aconteceu, mas aliviada pela melhora progressiva de Bruno.

O paciente estava na Rodoviária do Rio, na região central da capital, e embarcava com destino à Juiz de Fora, em Minas Gerais, no último dia 12. Durante o sequestro de um ônibus, Bruno, que é funcionário da Petrobras, foi atingido no peito, no pulmão e ficou com uma bala alojada perto do coração. Ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um projétil no último dia 14. Desde então, ele estava na ventilação mecânica. De acordo com as investigações, o sequestrador, Paulo Sérgio de Lima, atirou na direção de dois homens, um deles o Bruno, ao pensar que eles eram policiais à paisana que tentavam prendê-lo.

Após ser atingido, Bruno recebeu a ajuda de uma funcionária da Rodoviária Novo Rio. Ela viu o rapaz cambaleando, se aproximou e o amparou. Quando ele já estava deitado, Patrícia Gomes tirou a blusa de seu uniforme a usou para estancar o sangue. Sete minutos depois, Bruno foi socorrido numa maca e levado, inicialmente, para o Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro.

O sequestro do ônibus durou três horas. Dezesseis passageiros foram mantidos reféns por Paulo. Ele se entregou após atuação de negociadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O sequestrador foi autuado em flagrante na 4ª DP (Praça da República).

