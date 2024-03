A- A+

Rio de Janeiro Sequestro de ônibus: veja quem são as vítimas do tiroteio Batalhão de elite da PM está no local, que está sendo evacuado; 43 bilhetes foram vendidos para o coletivo

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta terça-feira, após serem baleadas durante um tiroteio na Rodoviária Novo Rio, na região Central da cidade. Um deles, identificado como Bruno Lima da Costa, de 34 anos, foi socorrido para o Hospital municipal Souza Aguiar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 15h. Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizam negociações com o suspeito no local. A área está isolada e todas as viagens foram suspensas.

Segundo o coronel Marco Andrade, porta-voz da Polícia Militar, ao menos 17 pessoas são feitas reféns. Todas as cortinas do ônibus estão fechadas. Bruno Lima comprou passagem para Belo Horizonte. Ele foi atingido no tórax e passa por cirurgia.

— O negociador está tentando abrir um canal de diálogo com o sequestrador. Somente após isso é que começamos a ter informações mais precisas — disse o secretário.

A assessoria da rodoviária informou, em nota, que há uma ocorrência policial num ônibus, em uma plataforma do terminal e que aguarda a ação das autoridades. Dentro da rodoviária, o clima é de apreensão e pânico. Por volta das 15h30, a polícia evacuou as pessoas que ainda estavam no interior da Novo Rio. Houve mais correria após passageiros ouvirem disparos pela segunda vez ao longo da tarde. Muitos se esconderam e se escoraram atrás de muretas. Com os bloqueios, as pessoas também não conseguem sair e se deslocar.

— A gente se abaixou no chão com muito medo, estava embarcando minha filha. Foi muita tensão, gente atropelando gente — Valdineia Santos de Sousa Corrêa.

O trânsito do entorno também está cercado pelos policiais, inclusive a passagem do viaduto. Segundo o Centro de Operações Rio, o acesso da Rua Equador para o Viaduto do Gasômetro está interditado por conta da ocorrência. Equipes da prefeitura atuam no entorno da rodoviária. A rota alternativa é que o motorista siga pela Rua General Luis Mendes de Morais e Praça Diná de Queirós Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro. Nas redes sociais, pessoas que passavam pela região relataram o susto ao ouvir os disparos.

Segundo informações preliminares, um ônibus da empresa Sampaio foi abordado por um suspeito que faz pessoas reféns. Segundo informações preliminares, um ônibus da empresa Sampaio foi abordado por um suspeito que faz pessoas reféns. O coletivo ia para Juiz de Fora, saindo às 14h30 do terminal.

A recomendação da concessionária é que quem tiver passagem comprada procure posteriormente as viações e remarque. As empresas de ônibus farão a troca ou cancelamento sem custo ao viajante.

Outros casos

Em janeiro, na mesma região, um ônibus que vinha de Angra dos Reis, na Costa Verde, foi sequestrado por um grupo de criminosos. Na ocasião, na Avenida Francisco Bicalho, próximo à rodoviária Novo Rio, segundo testemunhas, um dos três criminosos ameaçou o motorista com uma arma e o obrigou a pegar outra rota, em direção à Avenida Brasil, arrastando o carro por 16 km. Cerca de 20 passageiros e o motorista tiveram os pertences roubados.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se o grupo era o mesmo que teria roubado um modal da Viação Expresso do Sul, que vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro, no dia 22 de dezembro. Conforme a investigação, os suspeitos, cerca de cinco homens, teriam agido com o mesmo modus operandi, sequestrando e roubando pertences de passageiros nas proximidades da rodoviária Novo Rio. Ainda de acordo com a polícia, eles abordaram o ônibus enquanto esperava no sinal e obrigaram o motorista a dirigir até a entrada do Complexo do Maré, na Zona Norte. Na ocasião, ainda segundo fontes da polícia, três turistas chineses tiveram seus celulares, passaportes e R$ 2 mil roubados.

