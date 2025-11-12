Qua, 12 de Novembro

SÃO PAULO

Sequestro provoca interdição no Rodoanel em São Paulo; há suspeita de explosivos

Vítima foi obrigada por criminosos a bloquear a via e ficou amarrada na cabine com artefato caseiro suspeito

Sequestro provoca interdição no Rodoanel em Itapecerica da Serra; há suspeita de explosivos - Foto: TV Globo/Reprodução

Um caminhão está atravessado na pista externa do Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, no trecho de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, há suspeita de que o motorista tenha sido sequestrado no fim da madrugada desta quarta-feira (12). Também pode haver explosivos dentro da carreta e há interdição no local.

"O motorista foi sequestrado. (Criminosos) mandaram o motorista atravessar o caminhão (na via). E ele está amarrado na cabine a um artefato caseiro. Estamos esperando a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE)", disse a concessionária, SPMar.

Conforme informações iniciais da SPMar, ele foi abordado e levado por três criminosos, que posteriormente, após fazê-lo fugiram do local.

Sequestro provoca interdição no Rodoanel em São Paulo; há suspeita de explosivos - Foto: TV Globo/Reprodução

Segundo informações apuradas, o condutor do veículo informou ter sido vitima de assalto seguido de sequestro por volta das 4h, foi abordado por três indivíduos e obrigado a realizar manobra atravessando o veículo na pista e na sequência evadiram-se.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência. Na ocasião, um motorista teria acionado o centro de controle da rodovia e informado que era vítima de sequestro e que havia explosivos na carreta.

Em razão disso, foi determinada a interdição das pistas no trecho, como medida preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes de atendimento. O local foi devidamente sinalizado e isolado pelo Policiamento Rodoviário, e a ocorrência permanece em andamento. "O Esquadrão Antibombas do GATE foi acionado e segue para o local com apoio aéreo do helicóptero Águia", disse a SSP.

As autoridades competentes acompanham a operação e aguardam a chegada dos recursos especializados para a adoção das providências cabíveis. A orientação aos motoristas é evitar o local e utilizar vias alternativas. Há congestionamento do km 44 ao 31. A ocorrência permanece em andamento.
 

