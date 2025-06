''Ser humano completo': homem recebe transplante duplo de mão após 16 anos de espera

A- A+

Uma sepse grave fez com que Luka Krizanac perdesse suas mãos e parte de suas pernas em 2008, aos 12 anos de idade. O morador de Zurique, na Suíça, recebeu há alguns meses duas mãos novas através de um transplante realizado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Este foi o quinto transplante desse tipo realizado pela equipe liderada pelo cirurgião plástico e ortopédico L. Scott Levin e o cirurgião plástico Benjamin Chang. Para dar novas mãos à Krizanac, foram necessárias mais de 10 horas de cirurgia e envolveu pelo menos 20 pessoas.

Pouco tempo depois, a vida do homem de 29 anos foi totalmente transformada. Três semanas após a cirurgia, Krizanac conseguia levantar os óculos e coçar a bochecha com a ponta do próprio dedo. E menos de uma semana depois, ele conseguia utilizar o próprio celular com a nova mão.

“As pessoas geralmente têm dificuldade em entender o quanto fazem com as mãos. E não me refiro apenas a coisas práticas, mas basicamente à sobrevivência como humanos, mesmo no mundo moderno de hoje. Por mais que você tente construir conforto e confiança sem as mãos... você está sempre com alguém te ajudando. Por mais que você os ame, por mais que se importe com eles, você nunca tem a chance de fazer isso sozinho, o que se conecta ao fato de que você também não é capaz de se desenvolver plenamente como pessoa”, afirma Luka, em entrevista à Penn Medicine.

A adaptação completa pode levar alguns anos, pois seus nervos e músculos gradualmente crescerão novamente nas mãos transplantadas para lhe dar mais sensibilidade e função. Mas, para ele, que agora consegue fazer pequenas atividades do dia com ambas as mãos, a sensação é de ser um "ser humano completo".

"Sentir a sensação completa, e apenas sentir dedos que não são feitos de silicone, ainda é alucinante", conclui.

