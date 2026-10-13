A- A+

Estação Espacial Internacional Ser humano não está preparado para ir a Marte, diz astronauta Sophie Adenot registrou que mais de 50% dos astronautas apresentam grande fraqueza e vômito ao chegar à Terra

“O ser humano não está preparado para ir a Marte”, afirmou a astronauta francesa Sophie Adenot, após regressar à Terra ao fim de uma missão de oito meses no espaço a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

“Não estamos preparados, precisamos de avanços tecnológicos revolucionários”, destacou durante uma coletiva de imprensa organizada pela Agência Espacial Europeia (ESA) em Colônia, na Alemanha, cinco dias depois de pousar no oceano Pacífico.

"Logo depois que a cápsula foi aberta, a primeira coisa que eu disse foi: 'Me enviem de volta para o espaço', porque eu me senti mal com o balanço do mar. Pensei que isso não poderia ser possível, que lá em cima era melhor (...). Mas a segunda coisa que eu disse foi que não estamos preparados para ir a Marte", declarou.

A astronauta registrou que mais de 50% dos astronautas apresentam grande fraqueza e vômito ao chegar à Terra. Esses sintomas variam de pessoa para outra e também podem mudar de acordo com a missão.

Atualmente, estima-se que uma viagem a Marte dure entre seis e nove meses, aproximadamente o mesmo tempo que Adenot passou a bordo da ISS, uma estação que oferece espaços muito mais amplos do que uma nave de transporte.

"Com a tecnologia que temos atualmente, uma missão de duração muito longa... Imaginem o desastre. Encontraríamos limitações fisiológicas e dificuldades para realizar as tarefas mais básicas", afirmou.

Segundo Adenot, serão necessários avanços capazes de acelerar a viagem e promover uma gravidade artificial.

Veja também