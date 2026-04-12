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Pesquisa Ser mais otimista pode diminuir o risco de demência, diz novo estudo Estudo mostra que ter uma perspectiva positiva da vida pode ajudar a proteger contra a demência, diminuindo o risco em pelo menos 15%

Há cada vez mais evidências de que uma atitude positiva pode ajudar os adultos a se manterem saudáveis e mentalmente ágeis até a velhice, sendo a fragilidade longe de ser inevitável. A mais nova evidência sobre o assunto mostra que ter uma perspectiva positiva da vida pode ajudar a proteger contra a demência, diminuindo o risco em pelo menos 15%.

"Identificar o otimismo como um fator psicossocial protetor destaca o valor potencial do otimismo no apoio ao envelhecimento saudável", escrevem os autores em artigo publicado no Journal of the American Geriatrics Society.

Os pesquisadores acompanharam mais de 9 mil adultos cognitivamente saudáveis, participantes do Estudo de Saúde e Aposentadoria (Health and Retirement Study) nos EUA, por cerca de 14 anos, com idade média de 73 anos. O otimismo foi avaliado por meio do Teste de Orientação de Vida (Life Orientation Test), que mede o otimismo através de dez perguntas sobre expectativas de eventos futuros.

No estudo, otimismo foi definido como uma tendência a esperar resultados positivos e manter perspectivas esperançosas em relação a eventos futuros. Por exemplo, acreditar que: "Em tempos incertos, geralmente espero o melhor" e "Sou otimista em relação ao meu futuro".

Não se trata apenas de ver o lado bom das coisas, dizem os pesquisadores. Representa uma maneira fundamental como as pessoas encaram os desafios da vida. O pessimismo, por outro lado, está associado à tendência de antecipar resultados desfavoráveis e focar em problemas potenciais. Isso foi medido pelas respostas dos participantes a afirmações negativas como: "Se algo pode dar errado para mim, dará".

E esse é um dos primeiros trabalhos a examinar se o otimismo influencia o risco de desenvolver demência em idosos cognitivamente saudáveis.

Os resultados mostraram que cada aumento de seis pontos no otimismo estava associado a um risco 15% menor de desenvolver demência.

"Juntamente com estudos anteriores, nossas descobertas corroboram a possibilidade de que o otimismo contribua causalmente para a saúde cognitiva e possa ser considerado um fator positivo para a saúde do cérebro", concluem.

Os pesquisadores também testaram repetidamente a saúde cognitiva dos participantes, usando testes de memória para verificar se eles poderiam ser "caracterizados como portadores de provável demência". Isso significava que eles podiam provar que a ligação não funcionava ao contrário: aqueles que vivem com sinais precoces de demência podem ser menos propensos a ter uma perspectiva positiva da vida.

Mesmo após reavaliar os resultados e excluir aqueles que desenvolveram demência nos primeiros dois anos do estudo, a ligação permaneceu robusta. Embora os pesquisadores não saibam exatamente por que manter uma perspectiva otimista na terceira idade parece proteger contra a demência, eles sugeriram que isso pode estar relacionado à resposta do corpo ao estresse.

"Vários processos podem ajudar a explicar como o otimismo pode influenciar o risco de demência", escrevem. "Estudos anteriores descobriram que o otimismo está associado a uma resposta imunológica mais saudável, sugerindo que o otimismo contribui para ter mais recursos psicossociais, como redes sociais mais amplas, e níveis mais baixos de estresse."

Uma atitude positiva também foi associada a níveis mais altos de atividade física na terceira idade.

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