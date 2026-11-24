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nvidia "Serei um CEO melhor", promete Jensen Huang em seu retorno à Nvidia Jensen Huang retornou à sede da empresa horas após ser reincorporado ao comando do grupo

"Obrigado a todos por esta segunda oportunidade. Serei um CEO melhor". O executivo da gigante americana de semicondutores Nvidia, Jensen Huang, retornou à sede da empresa horas após ser reincorporado ao comando do grupo, segundo imagens publicadas nas redes sociais.

A conta oficial da Nvidia no X publicou uma foto que mostra o retorno do cofundador à sede do grupo em Santa Clara, na Califórnia.

Em vários vídeos nas redes sociais, também divulgados por diversas emissoras de televisão americanas, mas que a AFP não pôde verificar a autenticidade, Huang aparece nas mesmas instalações, sem sua tradicional jaqueta de couro preta, diante de uma multidão de funcionários reunidos no saguão da empresa.

"Quero agradecer a todos. Sinto muitíssimo por tê-los feito passar por tudo isso. Cometi erros muito graves e farei todo o possível para estar à altura", declarou o executivo nesses vídeos.

Segundo as imagens, uma funcionária correu em sua direção para abraçá-lo, enquanto vários trabalhadores gritavam em coro: "Jensen! Jensen! Jensen!".

Huang se demitiu em 12 de novembro, em meio a um caso de adultério com uma empresária chinesa suspeita de espionagem e de ter burlado as restrições americanas sobre os chips da Nvidia destinados à China.

No entanto, o conselho de administração da gigante tecnológica anunciou, na segunda-feira, seu retorno imediato ao mesmo cargo.

A decisão ocorreu após repetidos apelos do presidente americano, Donald Trump, que é próximo a Huang, para que ele fosse reintegrado.

Isso desencadeou uma tempestade política nos Estados Unidos: os democratas, assim como representantes eleitos do próprio campo de Trump, criticaram a intervenção do presidente.

Dentro da Nvidia, continua em andamento uma investigação interna, supervisionada por conselheiros independentes, sobre as suspeitas de espionagem das quais Huang teria sido vítima.

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