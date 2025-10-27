Sérgio Bermudes, Advogado do Caso Herzog, morre aos 79 anos

A- A+

O advogado Sérgio Bermudes, conhecido por sua atuação no caso Herzog, faleceu nesta segunda-feira (27) por complicações causadas pela Covid-19.

O jurista estava internado desde o início do segundo semestre para tratar o agravamento da doença que contraiu em 2020. Ele faleceu aos 79 anos, no Rio de Janeiro.

Perfil

Sérgio Bermudes foi um renomado jurista, descrito como um gigante do Direito brasileiro, natural de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Sua identidade profissional era definida por uma inteligência fulgurante e uma memória prodigiosa, características que ele dedicou integralmente ao Direito e à justiça.

Em 1969, fundou seu escritório de advocacia, que rapidamente se consolidou como uma das mais importantes bancas do país. A relevância de sua prática pode ser medida pela sua estrutura, que mantém filiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

Um momento crucial em sua carreira ocorreu na década de 1970, quando patrocinou a histórica causa de Clarice Herzog, obtendo a primeira vitória judicial contra a ditadura militar que reconheceu o assassinato sob custódia, um feito considerado um marco para os direitos humanos no Brasil.

A partir dos anos 1980, ele firmou-se como uma referência no contencioso cível, representando grandes empresas e atuando em disputas de grande relevância, como a questão dos poupadores. Sua sagacidade jurídica e sua capacidade de inovar influenciaram profundamente a prática e a teoria do Direito no Brasil.

Além de sua brilhante atuação na advocacia, Sérgio Bermudes foi um dedicado professor universitário desde 1970, lecionando em instituições como a PUC-Rio, a Uerj e a Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, sendo responsável por moldar gerações de juristas e influenciar centenas de profissionais.

