Sergio Massa venceu em apenas 3 de 24 distritos e foi esmagado no interior da Argentina

O presidente eleito da Argentina, Javier Miliei, conquistou uma vitória decisiva contra o peronista Sergio Massa, ao vencer o 2º turno realizado nesse domingo (19), por 55,7% a 44,3%. Além da vantagem no número de votos, o ultraliberal varreu o adversário em quase todas as províncias do país, derrotado em apenas três delas.

Massa recebeu a maioria dos votos apenas nos distritos de Buenos Aires, Santiago del Estero e Formosa. Na área que inclui a capital argentina, contudo, a vitória do ex-ministro da Economia veio por uma apertada margem de cerca de 150 mil votos, o que se mostrou insuficiente para conter a onda libertária que varreu o restante do país.

A locomotiva do triunfo de Milei foi a faixa central do país. Os casos mais notáveis são os de Córdoba e Mendoza, que deram ao libertário vantagens de mais de 30 pontos. Em Córdoba, Milei venceu com 74% dos votos, com 48 pontos de frente em comparação a Massa. Em Mendoza, a vitória foi de 71% a 29%.

O presidente eleito também conquistou uma larga vantagem na região de Cuyo, no centro do país. Em San Juan, Milei venceu por 68% a 32%. Em San Juan, por 61% a 39%.

