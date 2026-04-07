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Tragédia Sergipe: quatro pessoas da mesma família morrem em acidente de trânsito Sogro de um dos ocupantes do veículo, o cantor Dedé Brasil identificou as vítimas em postagens nas redes sociais

Um acidente entre um carro e dois caminhões causou a morte de quatro pessoas da mesma família na tarde desta segunda-feira, 6, no município de Japaratuba, em Sergipe. Também houve feridos

As quatro pessoas que morreram estavam no carro. Sogro de um dos ocupantes do veículo, o cantor Dedé Brasil identificou as vítimas em postagens nas redes sociais:

- Willames Cruz da Conceição (genro de Dedé Brasil, usava o nome artístico de Will Bass).

- Willy da Cruz Conceição (irmão de Willames).

- Cléia Santos da Luz (esposa de Willy).

- Maria Cecília Santos da Cruz (filha do casal, de 3 meses).

A esposa de Will Bass, a também cantora Bia Brasil, não estava no carro.

Uma pessoa ferida no acidente foi removida para um hospital na cidade de Pacatuba pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há mais informações sobre o estado de saúde dessa pessoa.

O velório das quatro vítimas fatais será realizado na quadra do povoado São José, no município de Japaratuba, nesta terça-feira, 7. Os corpos de Cléia e de Maria Cecília serão sepultados no mesmo povoado do velório. Já o pai da criança, Willy, e o irmão dele, Will Bass, serão sepultados no povoado Marimbondo, em Pirambu.



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