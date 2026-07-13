Guerra
Série de explosões foi ouvida em Kiev após alerta de mísseis
Segundo fonte, incêndios foram registrados no distrito de Holosiiv, no sul de Kiev.
Esta foto, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 6 de julho de 2026, mostra carros queimados estacionados em frente a um prédio residencial parcialmente destruído em consequência de um ataque de mísseis russos contra Kiev - Foto: DIVULGAÇÃO / SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO ESTADO DA UCRANIA / AFP
Uma série de explosões foi ouvida na capital da Ucrânia pouco depois da meia-noite desta terça-feira (14, data local), constatou um jornalista da AFP, após a Força Aérea ucraniana alertar para a aproximação de vários mísseis.
"Os sistemas de defesa antiaérea estão em ação na capital. O inimigo está atacando Kiev com mísseis balísticos", informou o prefeito Vitali Klitschko em uma mensagem publicada no Telegram.
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Segundo a mesma fonte, incêndios foram registrados no distrito de Holosiiv, no sul de Kiev.
As sirenes de alerta aéreo começaram a soar na capital antes que cerca de meia dúzia de explosões fossem ouvidas, constatou a AFP no local.