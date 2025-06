Sindicato de empresas intensifica campanha contra transporte clandestino durante São João

A- A+

O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros do Estado de Pernambuco (Serpe) intensificou, neste mês de junho, a campanha de combate ao transporte clandestino.

A ação “Diga Não ao Transporte Clandestino” ocorre em um período considerado crítico, marcado por um aumento de aproximadamente 50% na demanda por viagens ao interior do estado, impulsionado pelas tradicionais festas juninas.

A atuação irregular no setor tem provocado impactos severos, como a suspensão de linhas regulares em determinadas rotas, devido à concorrência desleal. Sem obedecer às normas de segurança e sem recolher tributos ou cumprir regulamentações obrigatórias, os serviços clandestinos comprometem tanto a sustentabilidade das empresas legalizadas quanto a integridade dos passageiros.

O objetivo do Serpe é coibir o funcionamento ilegal e reforçar a importância de optar por veículos autorizados, que oferecem mais segurança, conforto e garantias aos usuários.

A iniciativa também busca chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores do Governo do Estado, como a EPTI, para os riscos de não tomar medidas urgentes contra as irregularidades e assegurar um transporte público de qualidade para a população do interior.

“Nosso propósito é garantir que os passageiros viajem com segurança e que o sistema de transporte coletivo continue operando com qualidade e responsabilidade, especialmente neste mês tão significativo para a cultura e a economia do nosso estado”, ressaltou Érica Souto, assessora da Presidência do Serpe.

O Sindicato reforça ainda que denúncias sobre transporte clandestino podem ser realizadas de forma anônima pelo número (81) 9.9936-6308.

