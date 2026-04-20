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jaboatão dos guararapes Serpente é encontrada na areia da praia de Piedade e capturada pelo Corpo de Bombeiros Caso aconteceu na manhã desse domingo (19) e foi registrado por frequentadores da área

Uma serpente foi encontrada na faixa de areia da praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na manhã desse domingo (19) e foi registrado por frequentadores da área.



O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que devolveu o animal ao habitat natural.



Segundo a corporação, a serpente foi avaliada pela equipe e estava em boas condições de saúde, sem ferimentos.

O CBMPE ressaltou que não houve a necessidade de encaminhamento para atendimento veterinário especializado.



"Dessa forma, conforme o protocolo adotado pela corporação, o animal foi devolvido ao seu habitat natural, em área adequada e segura para a espécie", destacou a corporação, que não detalhou o local.



Segundo biólogo André Maia, trata-se de uma jiboia. "Na realidade, ele não poderia ser solto. O animal estava em água salgada e desidrata, precisaria ter ido para órgão ambiental, não poderia ter feito a soltura", defendeu o especialista.

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