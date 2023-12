Serpente interrompe partida de torneio ATP em Brisbane

A- A+

Um duelo de qualificação para o quadro principal do torneio de tênis ATP de Brisbane, na Austrália, teve que ser interrompido devido à aparição, neste sábado (30), de uma cobra na lateral da quadra. O australiano James McCabe tinha acabado de vencer o primeiro set contra o austríaco Dominic Thiem quando o réptil apareceu deslizando pela lateral da quadra, diante dos espectadores.

A partida foi interrompida e levou cerca de 40 minutos para ser retomada, depois que um caçador de serpentes conseguiu capturar o intruso e colocá-lo dentro de um saco. Era uma serpente da espécie marrom oriental, cujo nome científico é 'pseudonaja textilis'. O animal é capaz de desferir fortes picadas e seu veneno pode provocar paralisia progressiva e sangramento incontrolável, de acordo com site do Museu Australiano.

O país da Oceania abriga 20 das 25 espécies de cobra mais venenosas do mundo. Contudo, as mortes por suas picadas são pouco frequentes. Após o jogo ser retomado, o ex-número 3 do mundo, que atualmente ocupa a 98ª posição do ranking, venceu McCabe por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 7-6(4) e 6-4 no Queensland Tennis Centre.

