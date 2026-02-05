Qui, 05 de Fevereiro

Sertão

Serra Talhada: caminhão que transportava óleo atinge estabelecimento comercial na BR-232

Motorista disse que estava dormindo na cabine do caminhão quando o veículo se movimentou e colidiu

Sinistro de trânsito aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5) - Foto: PRF/Divulgação

Um caminhão que transportava óleo vegetal colidiu em um estabelecimento comercial na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5), por volta de 1h40, no quilômetro 410 da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que estava dormindo na cabine do caminhão quando o veículo se movimentou e colidiu.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O condutor fez o teste do bafômetro, que não detectou consumo de bebida alcoólica.

 

