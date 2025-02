A- A+

Sertão Serra Talhada: carga com 30 mil maços de cigarro de origem paraguaia é apreendida na BR-232 Marcas possuem comercialização proibida no Brasil

Uma carga com 30 mil maços de cigarro de origem paraguaia e comercialização proibida no Brasil foi apreendida na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



O caso aconteceu no domingo (16), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a corporação, a carga estava em um caminhão baú vindo do Rio Grande do Norte.



O veículo, ocupado apenas pelo motorista, foi abordado na ação de combate à alcoolemia.

Ao abrir o compartimento de carga, agentes da PRF, com apoio do 14º BPM, encontraram 600 caixas de cigarros das marcas Gift e Eight, cuja venda não é permitida no País.



Aos agentes, o condutor informou que havia adquirido o produto no Rio Grande do Norte e iria entregá-lo no Sertão pernambucano.



O homem e a carga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro.



Segundo a PRF, o motorista poderá responder por contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão.

