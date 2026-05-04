Serra Talhada: dois tatus e um cachorro usado para caça são resgatados no porta-malas de carro
Resgate aconteceu nesse domingo (3), durante fiscalização no quilômetro 410 da rodovia
Dois tatus e um cachorro transportados no porta-malas de um carro foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.
O resgate aconteceu nesse domingo (3), durante fiscalização no quilômetro 410 da rodovia. Na ocasião, agentes abordaram um carro ocupado por dois homens.
"Ao verificar o porta-malas do veículo, a equipe encontrou dois 'tatus-galinha' em bolsas de couro, além de um cachorro que era transportado no mesmo compartimento", informou a PRF.
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Ainda de acordo com a corporação, a partir de informações colhidas no local, o cão seria utilizado para caçar.
O condutor do carro assumiu a propriedade dos animais e disse que os tatus eram provenientes de caça. Equipamentos para a prática também foram encontrados no veículo.
"A equipe emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime ambiental e o motorista se comprometeu a comparecer em juízo. Os tatus foram encaminhados ao Instituto Serra Grande, que abriga animais silvestres, para serem acompanhados pelo órgão ambiental", detalhou a PRF.