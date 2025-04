A- A+

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, por armazenar material pornográfico infantil.



O mandado de busca e apreensão contra o suspeito, expedido pela 18ª Vara Federal do estado, foi cumprido na última sexta-feira (4).

Segundo a PF, no celular do jovem, que é natural de Tabira, também no Sertão, foi encontrado material de pornografia infantojuvenil.



O flagrante foi formalizado pelo crime hediondo de armazenamento, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, cuja pena varia entre 1 a 4 anos de reclusão.



Para tal crime, não é mais concedida o direito à fiança, de acordo com a corporação.





Além do celular, outras mídias com conteúdo digital foram apreendidas e serão submetidas a análises periciais.



O objetivo é identificar outros envolvidos na rede criminosa de produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético.



As investigações foram iniciadas em 2024, quando foi reportado à Polícia Federal o armazenamento de arquivos de abuso sexual infantil em provedores de dados.



"As investigações prosseguem e novas operações podem ser deflagradas a qualquer momento para assegurar a punição dos responsáveis e a proteção das vítimas", afirmou a PF.



Segundo a corporação, o preso passou por audiência de custódia e foi liberado, devendo responder ao processo em liberdade.

Estatísticas

A Polícia Federal informou que, em 2024, foram realizadas em todo o Brasil 719 operações com 293 presos por crimes relacionados ao abuso sexual infantil. Outros 661 mandados de busca relacionados ao mesmo crime também foram cumpridos.



Em Pernambuco, foram realizadas 20 operações com 31 presos e 15 mandados de busca cumpridos.



"Dentre os presos estão professores, animadores de festas infantis, motoristas de escolas, parentes das crianças (pais, tios), policiais, servidores públicos, dentre outros", apontou a PF.

Veja também