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LUTO Menina de Serra Talhada, vítima de queimaduras em um restaurante, morre no Recife Maria Valentina, de 8 anos, estava internada no Hospital da Restauração; ela morreu neste sábado (11)

Maria Valentina Nogueira, uma criança de 8 anos de idade moradora de Serra Talhada, no Sertão pernambucano, morreu neste sábado (11) em decorrência de queimaduras provocadas em um restaurante.



Internada há pouco mais de 15 dias no Hospital da Restauração, no Recife, para onde foi trazida por conta da gravidade do caso, ela não resistiu.



A menina sofreu queimaduras ocasionadas por um curto-circuito de um equipamento para manter alimentos aquecidos em um restaurante, no mês passado.



O acidente ocorreu em uma estrutura utilizada para manter alimentos aquecidos em restaurantes. Ela teria passado pelo local, na ocasião em que o curto-circuito ocorreu, e sendo atingida pelas chamas.



A informação do falecimento foi confirmada pela família de Maria Valentina por meio de nota publicada no perfil de um estabelecimento comercial de seus entes.

"É com o coração profundamente entristecido que comunicamos o falecimento da nossa pequena Valentina. Agradecemos, de coração, por todas as orações, mensagens de carinho e gestos de solidariedade", diz um trecho da publicação.

Também em nota, a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, lamentou a morte da menina.

"Recebi com muita tristeza a notícia da partida da nossa Valentina Nogueira. Como mãe, não encontro palavras para expressar um momento tão difícil como este", escreveu nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Márcia Conrado (@marciaconradolorena)



Nas últimas semanas, a mãe da criança, Taciana Laís, vinha pedindo orações para a filha nas redes sociais.

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