Serra Talhada: passageiro de ônibus interestadual é detido com skunk e cocaína em mochila
Policiais realizavam uma blitz para prevenir sinistros com ônibus quando abordaram um veículo que havia saído de Belém, no Pará, em direção ao Recife
Um passageiro foi detido com mais de dois quilos de skunk e cerca de um quilo de cocaína em um ônibus interestadual na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.
O flagrante aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (31), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232.
Segundo a corporação, policiais realizavam uma blitz para prevenir sinistros com ônibus quando abordaram um veículo que havia saído de Belém, no Pará, em direção ao Recife.
"Durante a verificação das bagagens, a equipe percebeu que um dos passageiros estava bastante inquieto na poltrona", destacou a PRF.
O homem assumiu a propriedade de uma mochila onde foram encontrados dois tabletes que somaram 2,2 kg de skunk, também conhecida como "supermaconha", e um tablete com cerca de um quilo de cocaína.
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"O passageiro admitiu que havia sido contratado para transportar a droga de Belém até Caruaru, e disse que deixaria a droga no guarda-volumes do terminal rodoviário", afirmou a PRF.
O passageiro, de nome e idade não divulgados pela PRF, foi conduzido junto com os entorpecentes apreendidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.
De acordo com a corporação, o homem poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.