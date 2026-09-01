Ter, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça01/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sertão

Serra Talhada: passageiro de ônibus interestadual é detido com skunk e cocaína em mochila

Policiais realizavam uma blitz para prevenir sinistros com ônibus quando abordaram um veículo que havia saído de Belém, no Pará, em direção ao Recife

Reportar Erro
Segundo a PRF, passageiro admitiu que havia sido contratado para transportar a droga de Belém até CaruaruSegundo a PRF, passageiro admitiu que havia sido contratado para transportar a droga de Belém até Caruaru - Foto: PRF/Divulgação

Um passageiro foi detido com mais de dois quilos de skunk e cerca de um quilo de cocaína em um ônibus interestadual na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O flagrante aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (31), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232.

Segundo a corporação, policiais realizavam uma blitz para prevenir sinistros com ônibus quando abordaram um veículo que havia saído de Belém, no Pará, em direção ao Recife.

"Durante a verificação das bagagens, a equipe percebeu que um dos passageiros estava bastante inquieto na poltrona", destacou a PRF.

O homem assumiu a propriedade de uma mochila onde foram encontrados dois tabletes que somaram 2,2 kg de skunk, também conhecida como "supermaconha", e um tablete com cerca de um quilo de cocaína.

Leia também

• Mamógrafo Móvel do Recife oferta 1.840 mamografias gratuitas neste mês de setembro; veja calendário

• Recife: corpo de homem é encontrado em canal no bairro da Tamarineira

• Fiscalização do TRE-PE retira mais de mil bandeiras das ruas do Recife

"O passageiro admitiu que havia sido contratado para transportar a droga de Belém até Caruaru, e disse que deixaria a droga no guarda-volumes do terminal rodoviário", afirmou a PRF.

O passageiro, de nome e idade não divulgados pela PRF, foi conduzido junto com os entorpecentes apreendidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

De acordo com a corporação, o homem poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter