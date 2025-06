A- A+

SERTÃO Serra Talhada sedia edição do Tributo a Virgolino com shows e tradição popular; confira programação Evento marca os 128 anos de nascimento de Lampião e os 30 anos do grupo de xaxado Cabras de Lampião

Para celebrar os 128 anos do nascimento de Lampião e os 30 anos do grupo de xaxado Cabras de Lampião, a Fundação Cultural Cabras de Lampião e a Agência de Criação e Produção irão promover, entre os dias 4 e 6 de julho, mais uma edição do Tributo a Virgolino - A Celebração do Cangaço.

O evento acontecerá no terreiro da Casa de Lampião, no Sítio Passagem das Pedras, zona rural de Serra Talhada, no Sertão pernambucano.

A programação contará com mais de 300 atrações culturais, incluindo xaxado, maracatu, coco, capoeira e dança de São Gonçalo. Entre as apresentações musicais, destacam-se mestre Assisão, Trio Nordestino e George Silva.

“Desde 1994, o Tributo a Virgolino celebra o nascimento e a morte de Lampião, nosso filho mais famoso. Junto a Maria Bonita, formou o casal que mudou a história do sertão. Amados por uns, odiados por outros, eles seguem despertando paixões. Lampião é símbolo do Nordeste: herói para alguns, bandido para outros. Mas o certo é que nenhum brasileiro passa indiferente à sua história”, explicou Anildomá Willians de Souza, pesquisador, escritor e produtor cultural.

Durante toda a programação, o público poderá visitar a Feira de Artesanatos e saborear comidas típicas na área dedicada à gastronomia regional.

A cultura popular também ganha espaço com a Feira de Livros do Cangaço e Cordel, além da exposição “Lampião por Ele Mesmo – Bilhetes de Lampião” e obras de artes plásticas promovidas pelo Ponto de Cultura Lany’s e a Gallery Art.

A iniciativa conta com o incentivo do Programa de Fomento à Cultura de Pernambuco (Funcultura), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) - Governo do Estado de Pernambuco, e também da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura - Governo Federal.

Confira a programação:



04/07 - Sexta-feira



9h – Abertura

Ponto de Cultura Mistura Pernambucana – Serra Talhada

Grupo Coco Pisada D’Pretos – Mirandiba

Ponto de Cultura Capoeira Muzenza – Serra Talhada

Intervenção teatral com João Diniz

14h – Apresentações Culturais

Ponto de Cultura Arte em Movimento

Ponto de Cultura Gilvan Santos – Serra Talhada

Performance de hip hop com Daniel Gotham

Intervenção teatral com João Diniz

19h – Mostra de Filmes do Cangaço

O Desaforo do Afobado (Lampião, a Velha e o Sal)

O Calcanhar de Lampião (O Tiro no Pé)

20h – Roda de Repente com Violeiros

Cícero de Sousa

Damião Enésio

Ivan Diniz

Antônio José

05/07 - Sábado

9h – Atividades Culturais

Ponto de Cultura Zabelê

Ponto de Cultura Herdeiros do Xaxado

Ponto de Cultura Cangaceiros de Vila Bela

Intervenção teatral com João Diniz

Vivência de xaxado com Mestres do Xaxado

14h – Conversa: “Confrontos entre as Famílias Pereira e Carvalho no Sertão do Pajeú”’ – (Acampamento dos Cangaceiros) com:

Vera Ferreira (jornalista, pesquisadora e neta de Lampião e Maria Bonita)

Valdir Nogueira (historiador, pesquisador e escritor)

Anildomá Willans de Souza (pesquisador e escritor)

14h – Apresentações de Dança

Companhia de Danças Filhos do Sol – Iguaracy

Grupo de Danças Auricuri – Ouricuri

Grupo Soul Dance, com a Festança de Mateus e Catarina – Salgueiro

20h – Baile do Xaxado

Os Pajeuzeiros

George Silva

Trio Nordestino

06/07 - Domingo



9h – Celebração do Cangaço

Pastor Júnior

Pai Joaquim

Pajé Luiz Pankará

Participações especiais:

Os Matutos do Forró

Banda Cabaçal do Mestre André Santana

Toré da Jurema Encantada (Comunidade Quilombola dos Índios Pretos)

Dança de São Gonçalo de Varzinha

Bacamarteiros do Vale do Pajeú

Pontão de Cultura Cabras de Lampião

Pontos de Cultura:

Gilvan Santos

Zabelê

Herdeiros do Xaxado

Cangaceiros de Vila Bela

Arte em Movimento

Recital com Clênio Sandes

14h – Show com o Mestre Assisão

Serviço:

Evento: Tributo a Virgolino – A Celebração do Cangaço

Local: Sítio Passagem das Pedras – Casa de Lampião, Serra Talhada (PE)

Data: 4, 5 e 6 de julho de 2025

Horário: A partir das 9h, com atividades durante todo o dia

Entrada: gratuita

Mais informações: https://museudocangaco.com.br/2025/05/30/vai-ter-festa-no-terreiro-da-casa-de-lampiao-tributo-a-virgolino-a-celebracao-do-cangaco-30-anos-dos-cabras-de-lampiao-programacao-completa/ ou através do perfil oficial no Instagram: @museudocangacost.

