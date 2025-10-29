A- A+

Sertão Sertânia: idoso de 64 anos é detido por importunar mulher em ônibus durante viagem na BR-232 Vítima se deparou com o homem de calças abaixadas, tocando nas partes íntimas

Um idoso de 64 anos foi detido por suspeita de importunar uma passageira de um ônibus durante viagem pela BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu nessa terça-feira (28).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, uma mulher de 26 anos, disse que estava sentada na frente do suspeito, com uma criança de dois anos em seu colo, quando pediu para trocar de lugar por não se sentir confortável com a presença do homem, mas não encontrou cadeiras vagas.



"Logo em seguida, ela relatou ter ouvido gemidos, quando se deparou com o homem de calças abaixadas, tocando nas partes íntimas. Nesse momento, a vítima gritou e pediu ajuda ao motorista, que seguiu diretamente para o posto mais próximo da PRF", informou a corporação.

No posto da PRF, o motorista desembarcou junto com a vítima, que, segundo a corporação, estava bastante nervosa e chorando. Testemunhas também relataram as ações do suspeito.



"Em consulta, a equipe descobriu que ele tinha possuía passagem na polícia por homicídio", informou a PRF.

O idoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Sertânia, e poderá responder por importunação sexual. O crime prevê pena de um a cinco anos de reclusão.

