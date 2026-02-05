Sertânia: ônibus de transporte de pacientes colide na traseira de caminhão na BR-232
Acidente aconteceu por volta das 23h45 dessa quarta-feira (4), no quilômetro 274,9 da rodovia
Um ônibus que atende Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com cerca de 50 passageiros, colidiu com um caminhão na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.
O TFD realiza transporte de pacientes entre cidades. Apesar da batida, ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 23h45 dessa quarta-feira (4), no quilômetro 274,9 da rodovia federal.
O coletivo havia saído de Afogados da Ingazeira, também no Sertão, e seguia em direção ao Recife.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em nota divulgada nesta quinta-feira (5), o ônibus colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no esquema de sinalização "Pare e Siga".
Os motoristas dos dois veículos envolvidos no acidente realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ainda segundo a PRF.