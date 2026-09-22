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OPERAÇÃO SUMAÚMA Sertão: ação contra crimes ambientais apreende papagaios, camarões sem refrigeração e madeira ilegal PRF conclui operação Sumaúma II com foco no combate a crimes ambientais

Operação deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em nove estados do Brasil, incluindo Pernambuco, teve como objetivo enfrentar crimes ambientais.

De acordo com a corporação, a ação, que começou em 12 de setembro e foi concluída na segunda-feira (21), apreendeu no Sertão de Pernambuco 140 papagaios em Floresta, 35 toneladas em camarão sem refrigeração em Salgueiro e madeira ilegal em Sertânia.

A operação, feita também nos estados do Maranhão, Bahia, Rondônia, Roraima, Pará, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Mato Grosso, ainda apreendeu 135 toneladas de minério, 1,2 mil iPhones, outros animais silvestres, dois aviões clandestinos e dois maquinários para extração de minério.

Ao todo, a operação efetuou 170 ocorrências e contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), bem como órgãos estaduais de defesa do meio ambiente.

Ainda segundo a PRF, a distribuição das equipes em diferentes pontos do território nacional permitiu uma atuação integrada e abrangente, contemplando as cinco regiões do país e possibilitando aos novos operadores a aplicação, em situações reais de fiscalização, das técnicas e conhecimentos adquiridos durante curso de fiscalização ambiental.

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