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INFRAÇÃO Sertão: caminhão que usava tambor na cabine como tanque de combustível é apreendido em Ouricuri De acordo com a PRF, que efetuou o flagrante, o veículo apresentava diversas irregularidades

Um caminhão com diversas irregularidades foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sábado (23), na BR-316, em Ouricuri, Sertão de Pernambuco. Além de inabilitado, o motorista utilizava como tanque de combustível um tambor na cabine do veículo.

Segundo a PRF, o caminhão transportava uma carga de lenha, e seguia de Ouricuri a Parnamirim, também no Sertão.

Além do tanque adulterado, o veículo tinha diversas infrações, como a porta, que estava presa com uma corda. O caminhão também não tinha parabrisa, placas, faróis e faixas refletivas.

"No lugar dos faróis traseiros, foram encontrados dois tachões refletivos, conhecidos como 'tartaruga de sinalização'. Além disso, os pneus se encontravam desgastados, os parachoques estavam danificados e a carroceria apresentava um mau estado de conservação", completou a PRF.

Os agentes também constataram que o motorista não possuía carteira de habilitação nem o documento de licenciamento do veículo.

"Foram emitidas diversas autuações e o caminhão foi recolhido ao pátio. A carga de lenha não apresentava irregularidade e será transferida para outro veículo", finalizou a corporação.



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