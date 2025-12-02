A- A+

Diversão Sertão: Ceminha Verão 2026 abre inscrições para colônia de férias em Petrolina Com vagas limitadas, a experiência é voltada para crianças de 6 a 12 anos

A 12ª edição da Colônia de Férias “Ceminha Verão 2026” está com as inscrições abertas para crianças de 6 a 12 anos. Promovido pelo Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



As atividades serão desenvolvidas nas instalações do Cemafauna, no Campus de Ciências Agrárias da Univasf, na zona rural do município, e oferecerão uma experiência divertida e cheia de ciência para os pequenos.

As inscrições custam R$ 300 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site a partir desta terça-feira (2).

Os interessados terão até a próxima segunda-feira (8) para garantirem a participação, com possibilidade de prorrogação por mais uma semana caso ainda haja vagas disponíveis.

A colônia tem como objetivo proporcionar experiências lúdicas que aproximem as crianças da ciência, conscientizando sobre a importância da preservação da Caatinga e de sua fauna única.

Em 2026, a programação pedagógica vai incluir atividades como observação de aves, manejo de animais silvestres em cativeiro, estudo de insetos, peixes, fósseis, répteis e anfíbios, além de vivências relacionadas ao mundo microscópico, à flora da Caatinga e às relações ecológicas entre fauna e flora.

Cada turma contará com 16 vagas, incluindo duas gratuitas para crianças da rede pública de ensino e duas vagas destinadas a crianças com deficiência (física ou intelectual), neurodivergentes ou que necessitem de atenção diferenciada, podendo serem acompanhadas pelos seus Assistentes Terapêuticos (AT’s).

Todas as atividades serão conduzidas por pesquisadores, técnicos e monitores especializados.



Todas as crianças inscritas receberão kit didático, lanche diário e transporte com saída e retorno na Univasf – Campus Centro, no estacionamento próximo à Reitoria e prédio do curso de Psicologia, sendo a saída às 7h30 e retorno às 12h para as turmas da manhã e saída às 13h30 e retorno às 18h para a turma da tarde.



Confira as turmas, datas e horários:

1ª turma – 6 a 8 anos

Data: 12 a 16 de janeiro de 2026

Horários: 7h30 às 12h

2ª turma – 9 a 12 anos

Data: 12 a 16 de janeiro de 2026

Horários: 13h30 às 18h

3ª turma – 6 a 8 anos

Data: 19 a 23 de janeiro de 2026

Horário: 7h30 às 12h

Para garantir a participação, as inscrições devem ser realizadas pelo site oficial do evento. As vagas são limitadas.

