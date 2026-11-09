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onda de calor Sertão: com máxima prevista de 43ºC, Floresta reduz horário de escolas e creches Gestão da cidade anunciou mudanças temporárias nas unidades escolares devido à onda de calor prevista desta terça (10) até a sexta-feira (13)

Com temperatura máxima prevista de 43ºC nesta segunda-feira (9), Floresta, no Sertão de Pernambuco, reduziu o horário de funcionamento de escolas e creches da rede municipal.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a gestão da cidade anunciou mudanças temporárias nas unidades escolares devido à onda de calor prevista desta terça (10) até a sexta-feira (13).

No período, os estudantes das escolas regulares, do turno da manhã, serão liberados às 11h, enquanto os do turno da tarde sairão às 16h30. Já nas creches, a saída será às 14h.

A medida, segundo a gestão municipal, busca garantir o bem-estar e a segurança dos estudantes da rede municipal.

A prefeitura também informou que os berçários e a Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Municipal Deputado Audomar Ferraz não terão os horários de funcionamento alterados.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para a cidade nesta segunda-feira (9) é de 43ºC, acima da máxima histórica para o mês de novembro, que é de 35.7 ºC, considerando dados de 1961 a 1990.

O Inmet aponta que, no período indicado pela prefeitura — 10 a 13 de novembro —, a temperatura máxima prevista deve variar entre 36°C e 38°C.

Confira a previsão do tempo para o município de Floresta, de acordo com dados do Inmet:

Terça-feira (10)

Temperatura mínima de 21°C e máxima de 37°C, com umidade do ar máxima de 80%. Há a possibilidade de chuva isolada no período da tarde e noite.

Quarta-feira (11)

O Inmet prevê poucas nuvens, temperatura mínima de 20°C e máxima de 36°C.

Quinta-feira (12)

A tendência aponta para temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C, com poucas nuvens e ventos moderados.

Sexta-feira (13)

Na data, a máxima esperada é de 38°C, enquanto a mínima é de 19°C. O céu pode registrar poucas nuvens, e os ventos devem ter intensidade fraca.

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