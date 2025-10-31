A- A+

TEMPO Apac alerta para temperaturas acima de 36ºC e baixa umidade do ar no Sertão de Pernambuco Previsão é válida desta sexta-feira (31) até 7 de novembro

O Sertão de Pernambuco deve registrar temperaturas altas e o ar mais seco ao longo dos próximos sete dias.



A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso de baixa umidade relativa do ar a partir desta sexta-feira (31).



O comunicado, que segue em vigor até 7 de novembro, é direcionado para o Sertão do estado e o Sertão do São Francisco.



Segundo a Apac, estão previstas temperaturas máximas acima de 36ºC e umidade relativa do ar abaixo dos 20% no período de vigência do aviso.

"É importante que a população fique atenta aos cuidados necessários e seguir as orientações da Secretaria Estadual de Saúde", informou a Apac.



Entre as recomendações estão beber bastante água, evitar aglomerações em ambientes fechados, evitar exercícios físicos entre 10h e 17h e umidificar os ambientes.

"É importante prestar atenção em sinais como tosse, coriza, sangramentos, intensificações de crises de asmas e outros sintomas respiratórios. O ressecamento dos olhos pode provocar coceira e conjuntivite. Caso esses sinais não aliviem com as recomendações, procure o serviço de saúde mais próximo", destaca o comunicado.

