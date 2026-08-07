Sertão de Pernambuco deve ter umidade do ar abaixo de 30% até domingo (9), alerta Apac
Índices de umidades esperado são abaixo do que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideais para a saúde humana
Moradores do Sertão de Pernambuco devem enfrentar umidade relativa do ar abaixo dos 30% até o próximo domingo (9). É o que indica aviso da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitido nesta sexta-feira (7).
Os índices de umidades esperado são abaixo do que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideais para a saúde humana. Segundo a entidade, o ideal é entre 50% e 60% e valores abaixo disso demandam atenção.
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Segundo a Apac, o ar "está descendo da atmosfera", o que dificulta a formação de nuvens e, consequentemente, favorece o aumento das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar no Sertão do estado.
Por conta do período mais seco, a Apac orienta a população a:
- Beber muita água;
- Usar protetor solar;
- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 15h; e
- Usar roupas leves.
É recomendado também evitar provocar queimadas, uma vez que o tempo seco favorece uma propagação maior do fogo.
O período também deve ter uma atenção redobrada com crianças e idosos, além de pessoas com histórico de problemas respiratórios.
Esta época do ano é costumeiramente mais seca no Sertão de Pernambuco. Para este trimestre, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) espera médias de precipitação de 11,6 mm em agosto, 9 mm em setembro e 12 mm em outubro.