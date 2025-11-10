A- A+

O Sertão de Pernambuco registra umidade relativa do ar em queda e calor intenso, com temperaturas que podem chegar até 39ºC neste mês de novembro.



Segundo o meteorologista Romilson Ferreira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a região vive um dos períodos mais secos do ano, o que explica a elevação nas temperaturas e a baixa umidade.



"Climatologicamente, estamos num período que ainda não começou a chover no Sertão, mas é esperada alguma chuva em novembro", informou Romilson, destacando que, mesmo com possíveis chuvas pontuais, o cenário de altas temperaturas deve permanecer até fevereiro de 2026.



O meteorologista afirma que a região sertaneja enfrenta, neste momento, índices de umidade abaixo de 20%, o que levou a Apac a emitir um aviso de baixa umidade válido até sexta-feira (14).



"Temos três níveis de aviso de umidade, e estamos no segundo grau. As temperaturas estão girando em torno de 38ºC, 39ºC, e umidade relativa do ar abaixo de 20%. É normal para a época", pontuou.



Romilson Ferreira explica que a baixa umidade é um fenômeno recorrente e histórico no Sertão, resultado da chamada continentalidade — o afastamento em relação ao Litoral.



"A alta temperatura faz baixar naturalmente a umidade do ar. É normal ter umidade baixa nessa época por causa do calor e por não ter água por perto", disse o especialista.

Agreste

O alerta de baixa umidade emitido pela Apac também se estende para o Agreste de Pernambuco, onde as temperaturas devem alcançar 35ºC no mês de novembro.



"A princípio, o aviso vale até o dia 14. Depois disso, vamos reavaliar se permanece ou não", explicou o meteorologista.



Cuidados

Além do desconforto térmico, o ar seco exige atenção à saúde. Romilson Ferreira alertou que, com umidade do ar abaixo de 30%, é preciso redobrar os cuidados.



Ele recomenda hidratação constante, evitar aglomerações e atividades físicas sob o sol forte, entre 10h e 17h, e, se possível, umidificar ambientes.



"São cuidados básicos que ajudam no dia a dia. Caso haja algum problema, é importante buscar orientação da Defesa Civil ou do posto de saúde", reforçou.



RMR e Zona da Mata

Nas regiões mais próximas ao Litoral, como a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata, a proximidade com o mar impede que a umidade caia a níveis críticos, mas a temperatura deve ser elevada para as duas regiões.



"As temperaturas estão em torno de 32ºC e podem chegar a 33ºC ao longo do mês", observou o meteorologista da Apac, reforçando que essas temperaturas são consideradas normais para o período.



"E pode subir um pouco mais. Pode chegar a 34ºC entre dezembro e fevereiro", destacou o meteorologista, informando que a sensação térmica pode aumentar em até 3ºC. “Se o termômetro marca 33ºC, a sensação pode chegar perto de 36ºC, é muito quente”, afirmou.

