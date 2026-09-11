Sertão de Pernambuco deve atingir umidade relativa do ar abaixo de 20%; Apac divulga aviso
Devem ser afetados o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco
O Sertão de Pernambuco deve enfrentar umidade relativa do ar abaixo de 20%, é o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um aviso.
Segundo o alerta, a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20% a partir desta sexta-feira (11) até o domingo (13).
Devem ser afetados o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco.
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A Apac orienta que a população beba muita água, evite aglomerações em ambientes fechados, evite exercícios físicos entre 10h e 17h e também umidifique os ambientes.
Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para as mesmas regiões de Pernambuco, válido ao longo desta sexta (11).