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Sertão de Pernambuco deve atingir umidade relativa do ar abaixo de 20%; Apac divulga aviso

Devem ser afetados o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco

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Umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20% a partir desta sexta-feira (11) até o domingo (13)Umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20% a partir desta sexta-feira (11) até o domingo (13) - Foto: Clima Ao Vivo/Reprodução

O Sertão de Pernambuco deve enfrentar umidade relativa do ar abaixo de 20%, é o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um aviso.

Segundo o alerta, a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20% a partir desta sexta-feira (11) até o domingo (13).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Devem ser afetados o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco.

 

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A Apac orienta que a população beba muita água, evite aglomerações em ambientes fechados, evite exercícios físicos entre 10h e 17h e também umidifique os ambientes.

Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para as mesmas regiões de Pernambuco, válido ao longo desta sexta (11).

Inmet emitiu alerta para Pernambuco e outros estados | Foto: Inmet/Reprodução

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