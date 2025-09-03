A- A+

EDUCAÇÃO Sertão do Pajeú: professor pernambucano é finalista do Prêmio Educador Nota 10 Gustavo Santos Bezerra dá aula na ETE Professor Paulo Freire, localizada no município de Carnaíba, destacou-se com projeto de sustentabilidade para o Quilombo do Caroá

O professor Gustavo Santos Bezerra é um dos nove finalistas da 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10. Ele dá aula na Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Paulo Freire, localizada no município de Carnaíba, no Sertão do Pajeú.



A etapa final acontece nos dias 27 e 28 de outubro, na Pinacoteca de São Paulo.



O docente da rede estadual destacou-se na categoria sustentabilidade com o projeto “Dos resíduos aos recursos: proposta de reutilização dos subprodutos das casas de farinha do Quilombo do Caroá".





No projeto, com orientação de Gustavo, um grupo de estudantes da ETE desenvolveram protótipos a partir dos resíduos da mandioca gerados nas casas de farinha da região. O projeto foi desenvolvido durante a disciplina "Construções e Invenções Sustentáveis", eletiva do novo ensino médio.



“Desde criança, tinha uma vontade imensa de participar de feiras de ciências, porém nunca tive essa oportunidade. Quando ingressei na carreira docente, trouxe comigo o desejo de proporcionar aos meus estudantes as possibilidades que não tive”, afirmou o professor.

Para Gustavo, chegar à final do Prêmio Educador Nota 10 é motivo de grande alegria. Além de estimular a inovação, o projeto também buscou promover a transformação social.

“A partir de diversas práticas, desenvolvemos propostas para a reutilização dos resíduos gerados nas casas de farinha do Quilombo do Caroá, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida nessa comunidade e minimizar o impacto ambiental”, destacou Gustavo o docente.



Com base na abordagem STEAM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), os estudantes elaboraram planos de trabalho e criaram protótipos para transformar os subprodutos da mandioca em materiais úteis, como blocos de construção, vinagre, biodigestores, madeira ecológica, plástico biodegradável e filtros.

Um dos mais importantes prêmios da educação básica no Brasil, o Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 com o intuito de reconhecer e valorizar professores e gestores escolares da educação infantil ao ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país.



Realizada pelo Instituto Somos, a iniciativa já concedeu R$ 3,3 milhões em prêmios a 279 educadores selecionados, entre 86 mil projetos inscritos.



Nesta edição, as iniciativas foram selecionadas a partir dos eixos temáticos “inovação e tecnologia”, “direitos humanos” e “sustentabilidade”.





