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Sertão: indígenas protestam por moradias do Minha Casa, Minha Vida e bloqueiam BRs-428 e 116

Quilômetro 82 da BR-116, no sentido Salgueiro, está fechado, nas proximidades da rotatória do Trevo do Ibó

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Quilômetro 82 da BR-116, no sentido Salgueiro, está fechadoQuilômetro 82 da BR-116, no sentido Salgueiro, está fechado - Foto: PRF/Divulgação

Indígenas fazem protestos e bloqueiam trechos das BRs-428 e 116, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para os locais afetados, o quilômetro 82 da BR-116, no sentido Salgueiro, está fechado, nas proximidades da rotatória do Trevo do Ibó.

Imagens divulgadas pela corporação mostram uma fila quilométrica de carros na área.

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Já na BR-428, os dois sentidos da rodovia foram bloqueados pelos manifestantes no trecho do quilômetro zero.

A PRF destacou que etnias indígenas de Pernambuco e da Bahia protestam por não terem sido contempladas no programa Minha Casa, Minha Vida.

A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com o Ministério das Cidades para obter respostas sobre as reivindicações dos manifestantes.

 

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