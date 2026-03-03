A- A+

Afogamento Sertão: irmãos de 8 e 11 anos morrem após se afogarem em açude de Araripina Chuvas aumentaram o nível do barreiro da comunidade da Serra dos Simões, na zona rural da cidade, onde as vítimas se afogaram

Dois irmãos de 8 e 11 anos morreram após se afogarem em um açude de Araripina, no Sertão de Pernambuco, na tarde dessa segunda-feira (2). As fortes chuvas dos últimos dias na região aumentaram o volume de água do local.



Segundo informações, os meninos estavam em um barreiro na comunidade da Serra dos Simões, que está localizada na zona rural do município. Eles teriam entrado no reservatório, mas se afogaram por não saberem nadar.

As crianças chegaram a ser socorridas e levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram aos ferimentos e deram entrada no local já sem sinais vitais.



A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Araripina, informou que está investigando o caso.



"As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do fato", disse a nota.



Impactos

De acordo com a Prefeitura de Araripina, as chuvas da última sexta-feira (28) atingiram cerca de 2 mil pessoas afetadas direta ou indiretamente, sendo proximadamente 500 famílias.

Em nota enviada à reportagem, a gestão manifestou pesar pelo falecimento das crianças e disse estar ao lado da família. Confira o comunicado na íntegra:

"A Prefeitura de Araripina manifesta profundo pesar pelo falecimento de duas crianças, vítimas de afogamento em um barreiro na comunidade da Serra do Simões, na zona rural do município, ocorrido na tarde da última segunda-feira (2). Neste momento de dor imensurável, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.

Desde a confirmação da tragédia, a gestão municipal mobilizou suas equipes para prestar todo o apoio necessário. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Prefeitura está garantindo o serviço funeral e assegurando a concessão de benefício eventual, com a entrega de cesta básica, como forma de amparar a família neste momento tão delicado.

A Secretaria Municipal de Educação também disponibilizou acompanhamento psicológico, encaminhando o profissional da escola onde as crianças estudavam para oferecer acolhimento à família, aos colegas e à comunidade escolar.

A Prefeitura de Araripina permanece ao lado da família, acompanhando de perto toda a situação e oferecendo o suporte necessário, com sensibilidade, responsabilidade e cuidado com a nossa gente."

Situação na cidade

Araripina registrou 26 famílias desabrigadas (105 pessoas) e 36 famílias desalojadas (144 pessoas), tendo elaborado um plano emergencial para proteger a população dos riscos sanitários e garantir assistência integral às famílias afetadas.

As ações incluem vigilância ativa nas residências, orientação sobre limpeza e desinfecção de imóveis,

distribuição de hipoclorito de sódio para tratamento da água, monitoramento rigoroso de doenças de veiculação hídrica como leptospirose, hepatite A e diarreias agudas, além da obrigatoriedade de notificação imediata de casos suspeitos.

Também foi instituído um fluxo especial de atendimento pós-desastre nas Unidades Básicas de Saúde, garantindo acolhimento prioritário às famílias atingidas.

