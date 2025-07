A- A+

CRIMINOSO Sertão: membro do PCC que executou homem em bar é preso com armas e drogas em Petrolina Suspeito era foragido da Justiça. Homicídio aconteceu em julho de 2024

Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada uma das maiores e mais perigosas facções criminosas do Brasil, de 24 anos, foi preso em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O homem era procurado por homicídio qualificado e tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Araripina, na mesma região do estado.

O crime que motivou o mandado aconteceu em julho de 2024, no distrito de Vila Serrânea, zona rural de Araripina. A vítima, José Carlos da Silva, conhecido como “Capucho”, foi morto a tiros dentro do próprio bar, durante uma confraternização com amigos.

No dia do assassinato, o membro do PCC e um outro homem chegaram ao local em uma moto, consumiram bebidas e, ao pedirem a conta, executaram Capucho com pelo menos três disparos.

A prisão do integrante do PCC se deu durante operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), na tarde de segunda-feira (21).

O preso também é investigado por envolvimento no tráfico de drogas entre as cidades de Araripina, em Pernambuco, e Marcolândia, no Piauí.

Segundo a PF, ele era o responsável por distribuir entorpecentes e recolher os pagamentos da venda de cocaína e maconha nessa região.

A prisão do membro do PCC foi possível após troca de informações entre o Grupo de Capturas da Polícia Federal de Salgueiro e o Bope de Petrolina.

O suspeito foi localizado em um bairro da cidade portando arma de fogo. Ao perceber a chegada da polícia, tentou fugir e se esconder em uma residência, mas foi detido.

No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 com 36 munições, 162 gramas de maconha, dois celulares, um relógio de luxo, anotações sobre o tráfico, R$ 34 em espécie e um veículo Toyota Corolla preto.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Ouro Preto, Petrolina, onde foi autuado em flagrante.

Após exame de corpo de delito e audiência de custódia, o homem teve a prisão confirmada e foi encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Veja também