Sertão: menino de 8 anos é encontrado morto em Ouricuri; corpo tinha picadas de abelha

O corpo de um menino de 8 anos foi encontrado em uma propriedade rural em Ouricuri, no Sertão do Araripe de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos compatíveis com picadas de abelha.

O menino estava desaparecido desde a última sexta-feira (23). O corpo foi localizado na tarde do domingo (25) após três dias de buscas feitas por familiares, voluntários e autoridades.

Em relato publicado em redes sociais, a mãe do menino contou que ele saiu de casa e não retornou.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como uma ocorrência de "morte a esclarecer".

Apesar das picadas de abelha, o inquérito policial aberto na Delegacia de Ouricuri deverá apontar a causa do óbito da criança, bem como as circunstâncias que ocorreram.

Ainda segundo a polícia, o corpo do menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

