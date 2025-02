A- A+

POLÍCIA Sertão: menino de 2 anos é morto em Tabira; criança deu entrada em hospital com lesões no corpo Menino não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

Um menino de 2 anos morreu, em Tabira, no Sertão de Pernambuco. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio por violência doméstica/familiar, no domingo (16).

A corporação informou que o menino foi levado para um hospital particular da cidade com lesões em diversas partes do corpo.

O menino, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Ainda não se sabe quem causou as lesões no menino e um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do crime.

Até a publicação deste texto, ninguém foi preso. As investigações continuam.

"As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido", disse a polícia.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

