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PETROLINA Sertão: mulher é presa por injúria racial contra comandante da PM após confusão em estabelecimento Caso aconteceu nessa quinta-feira (24), no bairro Maria Auxiliadora

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante por injúria racial, desacato e outros crimes contra um comandante da Polícia Militar de Pernambuco durante uma confusão em estabelecimento comercial na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (24), no bairro Maria Auxiliadora. Segundo a corporação, agentes do 5º BPM foram acionados para uma ocorrência de depredação.

No local, as vítimas informaram que a mulher danificou objetos e arremessou copos de vidro contra funcionários e o proprietário do local após o encerramento do atendimento da loja.

"Localizada pela equipe, a suspeita resistiu à abordagem, ameaçou as vítimas e os policiais, proferiu injúrias raciais contra o comandante da guarnição e desacatou as ordens legais", afirmou a PM, por meio de nota.

Também em nota, a Polícia Civil informou que a prisão em flagrante da mulher foi registrada por meio da Delegacia da 213ª Circunscrição de Petrolina. Ela foi autuada por dano/depredação, ameaça, injúria qualificada racial, desacato e resistência.

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