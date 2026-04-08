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CIDADANIA Sertão: Município de Tacaratu recebe ações da Caravana das Juventudes da SCJ-PE nesta sexta (10) Iniciativa do estado promove serviços de informação e acesso a direitos para jovens do município

Caravana das Juventudes realiza, nesta sexta-feira (10), mais uma ação em Tacaratu, município do Sertão de Pernambuco, com ações de atendimento, orientação e acesso a direitos para jovens com idade de 15 a 29 anos.

A iniciativa é promovida pelo governo do estado, por meio da Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE), e acontece na Escola Municipal Manoel Pereira de Araújo, no bairro de Caraibeiras, das 8h às 12h.

As atividades contarão com a oferta de serviços como a emissão de RG, de ID Jovem, atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), atividades educativas com a Turma do Fom-Fom, além de um caminhão simulador.

O evento também conta com uma programação que inclui ações da Secretaria de Saúde, com vacinação e testes rápidos, atendimento da carreta odontológica, serviços do CadÚnico e do Cras, assim como orientações sobre o programa de estágio do CIEE.

A ação expande a presença do Estado em regiões mais distantes dos grandes centros e garante que jovens tenham acesso direto a serviços essenciais.

“Quando o Estado chega aos territórios, conseguimos não apenas apresentar os serviços disponíveis, mas também ouvir os jovens, entender suas realidades e aproximar as políticas públicas do seu cotidiano. Esse contato direto é fundamental para ampliar o acesso a direitos, incentivar a participação social e garantir que mais jovens tenham oportunidades concretas de desenvolvimento”, destacou a secretária da Criança e da Juventude, Yanne Teles.

A Caravana das Juventudes também destaca a articulação entre diferentes áreas do governo do estado, promovendo uma atuação integrada entre secretarias que potencializa a oferta de serviços e contribui para um atendimento mais eficiente e próximo da população jovem.

A ação de serviços que atendem a população contribui para fortalecer o vínculo entre a juventude e as políticas públicas. Foto: SCJ-PE / Divulgação

A ação de serviços que atendem a população contribui para fortalecer o vínculo entre a juventude e as políticas públicas. Foto: SCJ-PE / Divulgação

A ação de serviços que atendem a população contribui para fortalecer o vínculo entre a juventude e as políticas públicas. Foto: SCJ-PE / Divulgação

O ID Jovem, principal documento trabalhado nessas mobilizações, é uma carteirinha gratuita destinada a jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único, que garante benefícios como meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, bem como a gratuidade ou desconto em viagens interestaduais.

O estado de Pernambuco se sobressai nacionalmente na adesão ao programa, se destacando entre o terceiro estado com maior número de documentos ativos no país.

Serviço:

Caravana das Juventudes da SCJ-PE no município de Tacaratu

Local: Escola Municipal Manoel Pereira de Araújo, em Caraibeiras

Quando: Sexta-feira, 10 de abril

Horário: 8h às 12h

Entrada: Totalmente gratuita

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