Sertão: PF erradica 434 mil pés de maconha e destrói mais de duas toneladas da droga em operação

Mais de 430 mil pés de maconha foram erradicados e duas toneladas e duzentos quilos da droga pronta para o consumo foram destruídas em operação da Polícia Federal no Sertão de Pernambuco.

Os 69 plantios foram localizados nas cidades de Salgueiro, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Ibimirim, Serra Talhada, além de Manaíra (PB).

A erradicação dos pés de maconha aconteceu durante a operação "Carcará-Fase III", que durou 44 dias e terminou no último dia 14 de maio. Os resultados foram divulgados na noite dessa segunda-feira (19).

Durante a ação os policiais trabalharam com incursões terrestres e fluviais, com o emprego de botes infláveis.

Operação durou 44 dias | Foto: PF/Divulgação

Segundo a PF, caso os 434 mil pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor, seria possível produzir 144 toneladas de maconha.

"O ciclo produtivo da cannabis é acompanhado para obstar a secagem e comercialização da droga. As constantes operações policiais de erradicação de maconha no Sertão de Pernambuco, coíbem a produção da droga, o que tem levado a importação do Paraguai", destacou a PF.

Segundo a corporação, a erradicação contribui para o desabastecimento dos pontos de venda da droga em Pernambuco e em outros estados do Nordeste.

"Cada ponto de venda de desabastecido, significa menos um foco de violência", afirmou a PF.

As ações fazem parte das estratégias adotadas pela Coordenação-Geral de Repressão a Drogas, Armas, Crimes Contra o Patrimônio e Facções Criminosas (CGPRE), órgão central da Polícia Federal em Brasília e Superintendência Regional em Pernambuco.

