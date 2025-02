Sertão: Polícia confirma morte de um dos suspeitos de matar menino de dois anos em Tabira

A- A+

As Polícias Civil e Militar prenderam, nesta segunda-feira (18), o casal suspeito de ter matado o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, em Tabira, no Sertão Pernambucano.

Porém, em nota, confirmaram que os envolvidos foram alvos de linchamento pelos populares na chegada da Delegacia do município. O suspeito foi socorrido, mas veio a óbito na unidade hospitalar.

Antonio Lopes Sever e Giselda da Silva Andrade foram presos na zona rural de Carnaíba, cerca de 40km de Tabira. Eles foram conduzidos sob custódia, por um comboio policial, para a Delegacia de Polícia de Tabira, responsável pela investigação do caso.

Contudo, instantes antes de entrarem na unidade policial, a população da cidade retirou os suspeitos da viatura e passaram a espancá-los. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi socorrido, mas veio a óbito enquanto era transportado para uma unidade hospitalar de Afogados da Ingazeira.

Ainda segundo nota, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o linchamento e identificar os participantes da ação. A conduta do policiamento também será apurada.

Relembre o caso

Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi levado para um hospital particular da cidade com lesões em diversas partes do corpo. O menino, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Conforme o Setor de Inteligência da polícia, Antonio e Giselda são os principais suspeitos pela morte de Arthur, que foi encontrado com marcas de agressões físicas.

Confira nota completa

Uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar resultou na captura do casal suspeito de assassinar um menino de 2 anos, no município de Tabira. A prisão dos suspeitos ocorreu na zona rural de Carnaíba. Eles foram conduzidos sob custódia, por um comboio policial, para a Delegacia de Polícia de Tabira, responsável pela investigação do caso. Antes de chegar até a unidade policial, um grande grupo de populares arrebatou um dos presos da equipe policial e passou a realizar seu linchamento. O suspeito foi socorrido, mas veio a óbito na unidade hospitalar. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação. A conduta do policiamento também será apurada. Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade.

