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OPERAÇÃO NECRÓPOLE Sertão: polícia deflagra operação contra quadrilha que usava cemitério para esconder drogas Segundo a polícia, os suspeitos usavam o cemitério como esconderijo para dificultar a localização das drogas por agentes de segurança,

Membros de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas usavam um cemitério em Serra Talha, no Sertão de Pernambuco, para esconder entorpecentes.

Os investigados foram alvos da Operação Necrópole, deflagrada pela Polícia Civil na madrugada de terça-feira (11).

Segundo a corporação, os suspeitos usavam o cemitério como esconderijo para dificultar a localização das drogas por agentes de segurança, bem como preservar os locais usados para a prática dos crimes.

As investigações sobre a atuação da quadrilha começaram em setembro do ano passado sob responsabilidade da Delegacia de Serra Talhada e, na quarta-feira, foram cumpridos oito mandados de prisão e sete de busca e apreensão domiciliar.

"Das prisões, três foram realizadas no Presídio de Igarassu [na Região Metropolitana do Recife], onde os investigados já estavam recolhidos por outros motivos e uma ocorreu na Cadeia Pública de Serra Talhada [no Sertão]", detalhou a polícia.

Além disso, quatro prisões foram efetuadas durante as diligências, após os alvos serem localizados pelos policiais em liberdade.

"As equipes policiais também realizaram buscas em diferentes endereços previamente identificados durante a investigação, com o objetivo de cumprir as determinações judiciais e reunir novos elementos relacionados às atividades criminosas investigadas", completou a Polícia Civil.

Os membros da quadrilha também são investigados pelos crimes de associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Os presos foram encaminhados para a delegacia e as investigações continuam.

Operação Necrópole

Necrópole, nome da operação, é um sinônimo para a palavra cemitério e tem origem no grego "nekrópolis" ("nekrós" = morto e "pólis" = cidade), que significa literalmente "cidade dos mortos".

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