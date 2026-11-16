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Santa Maria da Boa Vista Sertão: PRF apreende 152 comprimidos de anfetamina em caminhão furtado; condutor é detido Equipe foi acionada pelo proprietário do veículo, que relatou ter sido vítima de furto e informou que o caminhão havia acabado de passar em frente à unidade operacional da PRF

Mais de 150 comprimidos de anfetamina foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem a um caminhão furtado em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (15). O condutor foi detido.



Segundo a corporação, a equipe foi acionada pelo proprietário do veículo, que relatou ter sido vítima de furto e informou que o caminhão havia acabado de passar em frente à unidade operacional da PRF.



"Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram localizar o veículo nas proximidades do município de Orocó", afirmou a PRF.



Durante a abordagem, foram identificados o motorista, além de dois passageiros adolescentes.

"Diante do comportamento agressivo do motorista, que chegou a colidir com outro veículo, os policiais realizaram uma busca veicular e encontraram 152 comprimidos de uma substância conhecida como anfetamina", destacou a PRF.



A substância química atua como estimulante no sistema nervoso central e é utilizada de forma ilegal para inibir o sono e mascarar o cansaço físico durante jornadas exaustivas.



"Os adolescentes foram separados do condutor e transportados em uma viatura da PRF, visando preservar a segurança deles. O motorista foi detido e todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria da Boa Vista para a adoção dos procedimentos legais cabíveis", ressaltou a corporação.

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