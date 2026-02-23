A- A+

Sertão Sertão: PRF apreende 50 mil maços de cigarro paraguaio avaliados em R$ 250 mil; motorista é detido Segundo a polícia, motorista de van foi encaminhado à delegacia após a apreensão

Uma carga de 50 mil maços de cigarro paraguaio foi apreendida nesse domingo (22) na cidade de Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma van que transportava o produto foi detido durante a ocorrência.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina de policiais rodoviários federais no posto da corporação em Cruzeiro do Nordeste, na BR-232. A carga de cigarros da marca Eight foi avaliada em cerca de R$ 250 mil.

"Na abordagem, a equipe perguntou qual a carga do veículo e o homem informou que estava transportando cigarros sem a documentação fiscal", informou a PRF, em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira (23).

Os policiais então abriram o compartimento de carga da van e encontraram mais de 100 caixas de cigarro fabricado no Paraguai. O produto é proibido para comercialização no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por fim, o homem e os cigarros irregulares foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Caruaru, no Agreste do estado.

O homem, ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, poderá responder pelo crime de contrabando, cuja pena pode ser de dois a cinco anos de reclusão.

Cigarros paraguaios foram apreendidos pela PRF no Sertão do estado | Foto: PRF/Divulgação

Cigarros proibidos no Brasil

A Anvisa proíbe a comercialização, importação, armazenamento e transporte de diversas marcas de cigarros paraguaios no Brasil. Esses produtos não possuem registro na agência e são considerados de contrabando.

As marcas são vendidas ilegalmente no Brasil com preços inferiores aos cigarros nacionais, além de, geralmente, não cumprirem as normas de saúde e segurança, sendo alvos constantes de apreensões pela PRF.

Dados da Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) mostram que a marca paraguaia Eight, a mesma da apreensão em Sertânia, é a terceira mais consumida no Brasil, apesar da ilegalidade. Além disso, 33% dos cigarros vendidos no país têm origem no país vizinho.

