Apreensão Sertão: PRF apreende 75 comprimidos de rebite na BR-232, em Arcoverde A Polícia Rodoviária Federal informou que a ação ocorreu neste domingo (22) durante fiscalização na via

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 75 comprimidos de rebite neste domingo (22), na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

A droga ilícita faz parte da família das anfetaminas e normalmente é usada por caminhoneiros que precisam ficar mais tempo acordados.

As cartelas foram localizadas por policiais que comandavam uma fiscalização na via. Eles avistaram o motorista de um caminhão bitrem de nove eixos realizando uma ultrapassagem em local proibido, atitude perigosa que pode colocar outras pessoas em risco.

Durante a abordagem, outros motoristas denunciaram que o homem estava colocando outros veículos para fora da pista e fazendo ultrapassagens proibidas.

Além disso, foi verificado que o caminhoneiro estava trafegando a mais de 120 km/h, acima da velocidade permitida na via.

Na ação, os policiais também localizaram as anfetaminas proibidas pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). No total, o homem portava 5 cartelas com 15 comprimidos cada.

Foram encontradas 5 cartelas de rebite com um total de 75 comprimidos. Divulgação / PRF

A equipe da PRF emitiu autuações pelas irregularidades e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por porte de droga.

