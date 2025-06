A- A+

Operação Sertão: PRF detém homem que portava arma de fogo ilegalmente em Arcoverde O motorista carregava um revólver calibre .38 sem o documento de porte obrigatório do objeto e foi flagrado durante a Operação Festejos Juninos, na BR-232

A Polícia Rodoviária Federal deteve nesta segunda-feira (23) um homem que portava um revólver calibre .38 durante a Operação Festejos Juninos, na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O flagrante foi realizado durante uma blitz de segurança viária. Os policiais abordaram um carro ocupado por dois homens e avistaram a arma na cintura do motorista, no momento em que ele desembarcou do veículo.

A equipe apreendeu o revólver e constatou que o objeto não estava registrado, além de não possuir o documento de porte obrigatório.

O motorista assumiu a propriedade da arma e declarou não ter a documentação legal para transitar com a arma em locais públicos.

Após o flagrante, os dois homens foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Arcoverde para tomar as medidas cabíveis sobre o caso.

Veja também