Clima Sertão de Pernambuco: São José do Egito marca recorde histórico de temperatura nesta sexta-feira (4) A quase 400 km do Recife, a cidade é a terceira mais populosa da Mesorregião do Pajeú, conhecida por um clima semiárido

São José do Egito fica na Mesorregião do Pajeú, no Sertão de Pernambuco, que é conhecida pelo seu clima semiárido e baixa pluviosidade. Mas os moradores do município estão vivenciando um inverno mais frio que o de costume este ano.

A quase 400 km do Recife, a cidade, que é a terceira mais populosa da mesorregião, registrou a temperatura de 13,7°C nesta sexta-feira (4), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

A Apac ainda afirmou que a marca é um recorde histórico para o município.

Com 31.004 habitantes, de acordo com o Censo do IBGE de 2022, São José do Egito é conhecida como a “Terra da Poesia”, por sua ligação com repentistas e a literatura de cordel.

Também no Sertão de Pernambuco, em Belém de São Francisco, os termômetros marcaram a temperatura de 18,3°C nesta sexta, a menor registrada no município este ano. A estação mais fria do ano vai até o dia 22 de setembro no Hemisfério Sul.

Na Região Metropolitana do Recife, a menor temperatura nesta sexta-feira foi marcada na Estação da Várzea, na Zona Oeste da capital, com 21,7°C.

Recife teve o dia mais frio do ano na quinta-feira (3), com uma temperatura de 21,1°C.



