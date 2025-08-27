A- A+

Agricultura Sertão: Semiárido Show terá programação em Petrolina até o dia 29 de agosto Edição expõe novidades no setor agrícola direcionadas para os produtores familiares com inovações tecnológicas e boas práticas de manejo

Com o tema, a 11 edição do Semiárido Show acontece em Petrolina, no Sertão de Pernambuco e vai até o dia 29 de agosto com ações voltadas à agricultura e reúne instituições do setor que vão expor as novidades na inovação tecnológica direcionada para a agricultura familiar do Semiárido brasileiro.

Durante o evento, que é gratuito e aberto ao público, também ocorre o Dia do Campo que tem programações nesta quarta (27) e quinta-feira (28), das 9h às 12h.

Entre as participações, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) estará presente em duas das seis estações demonstrativas da cadeia produtiva de ovos, promovida pela Embrapa Agroindústria de Alimentos.

No Dia de Campo, será abordado na Estação Galinheiro OvOLimpo a estrutura modelo com boas práticas de manejo e bem estar para as aves e na Estação Sanidade avícola, orientações sobre controle sanitário, vacinação e medidas de biosseguridade.

A ação irá contribuir com o produtor familiar para o aprimoramento da produção de ovos e a agregação de valor ao produto, conquistando novos mercados e aumentando a renda familiar.



“É um dos eventos mais importantes do cenário agropecuário, que já se firmou como uma grande oportunidade para os produtores familiares obterem conhecimento sobre as inovações para melhor convivência com a região Semiárida”, avaliou o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes, que acompanhará a demonstração das estações em visita ao evento, às 9h, desta quinta-feira (28).

A médica veterinária e fiscal Agropecuária da Adagro, Jamile Cordeiro, explica que “a participação da agência no evento reforça a missão junto aos produtores com atividades de educação sanitária, contribuindo para sanidade dos produtos de origem animal do Estado de Pernambuco.”

A expectativa da organização é a de receber mais de 15 mil visitantes, entre produtores, pesquisadores e gestores públicos, para discutir soluções para a agricultura familiar da Região do Semiárido.

Entre os principais temas que serão abordados na edição de 2025, destacam-se: estratégias para a inclusão produtiva e comercial de pequenos agricultores; uso eficiente da água e técnicas de convivência com a seca; agricultura de baixo carbono; bioeconomia regionais e alternativas para o combate à desertificação.

Em 2023, a edição teve a presença de equipes de 16 unidades da Embrapa, e registrou 228 caravanas de produtores de 9 estados brasileiros, além de palestras, capacitações e feiras.

Com informações da assessoria.

Veja também