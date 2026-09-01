Sertão: Sertânia ganha 100 vagas para novos cursos de Engenharia da UFPE; veja como se inscrever
Oportunidades são para Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente; inscrições seguem abertas até 15 de setembro
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está ampliando as oportunidades de formação em dois novos cursos de Engenharia no Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia, no Sertão do estado.
A instituição oferta 100 vagas para o processo seletivo de ingresso para os cursos de Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, sendo 50 para cada um.
As inscrições já estão abertas e seguem até 15 de setembro, de forma gratuita.
Os interessados deverão preencher o formulário online do seu respectivo curso de interesse (Engenharia de Energias Renováveis ou Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente)
Leia também
• Instituto do Autismo abre vagas e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência
• Pernambuco tem mais de mil vagas de emprego disponíveis
• Concursos no Brasil: confira vagas com salários de até R$ 37 mil e veja como se inscrever
Conforme o edital, cada candidato só poderá se inscrever em um curso.
Podem concorrer às vagas candidatos que tenham concluído o ensino médio e participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2025.
Também podem se inscrever pessoas que já possuem diploma de graduação reconhecido pelo MEC e estudantes com vínculo ativo ou trancamento regular em outra instituição de ensino superior, em curso de área afim as Engenharias.
O processo seletivo irá priorizar aqueles que desejem ingressar com a nota do Enem.
Caso restem vagas, elas serão destinadas a quem deseja ingressar através das modalidades de "portador de diploma" e "transferência externa", seguindo essa ordem de prioridade.