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ensino superior Sertão: Sertânia ganha 100 vagas para novos cursos de Engenharia da UFPE; veja como se inscrever Oportunidades são para Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente; inscrições seguem abertas até 15 de setembro

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está ampliando as oportunidades de formação em dois novos cursos de Engenharia no Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia, no Sertão do estado.

A instituição oferta 100 vagas para o processo seletivo de ingresso para os cursos de Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, sendo 50 para cada um.

As inscrições já estão abertas e seguem até 15 de setembro, de forma gratuita.

Os interessados deverão preencher o formulário online do seu respectivo curso de interesse (Engenharia de Energias Renováveis ou Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente)

Conforme o edital, cada candidato só poderá se inscrever em um curso.

Podem concorrer às vagas candidatos que tenham concluído o ensino médio e participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2025.

Também podem se inscrever pessoas que já possuem diploma de graduação reconhecido pelo MEC e estudantes com vínculo ativo ou trancamento regular em outra instituição de ensino superior, em curso de área afim as Engenharias.

O processo seletivo irá priorizar aqueles que desejem ingressar com a nota do Enem.

Caso restem vagas, elas serão destinadas a quem deseja ingressar através das modalidades de "portador de diploma" e "transferência externa", seguindo essa ordem de prioridade.

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