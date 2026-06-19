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Petrolina Sertão: trio é detido com mais de R$ 9 mil em notas falsas no compartimento do filtro de ar de carro De acordo com a PRF, vítimas foram localizadas

Três homens foram detidos com mais de R$ 9 mil em notas com sinais de falsificação armazenadas no compartimento do filtro de ar de um carro abordado na BR-407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira (18).



Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) receberam a informação de que três pessoas realizaram compras com cédulas falsas em lojas no distrito de Rajada, em Petrolina, e iniciaram buscas na rodovia.



O carro suspeito foi localizado no Povoado de Pau Ferro e, dentro do veículo, foram encontrados itens como lanches, chinelos e cerveja, além de três cédulas de R$ 100 com sinais de falsificação.

Ao verificar o compartimento do motor, a equipe localizou uma sacola com 146 cédulas de R$ 50 e mais 20 cédulas de R$ 100 com as mesmas características, totalizando R$ 9.300 em notas falsas.



"Ao retornar para Rajada, os policiais localizaram algumas vítimas, que portavam cédulas utilizadas pelos suspeitos. Elas entregaram as notas falsas e confirmaram a situação", afirmou a PRF.



Os três homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro, na Bahia, onde as cédulas serão periciadas e o caso será investigado.

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